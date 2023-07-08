كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس تستضيف "طقس العشية" الليلة

تستضيف كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي، اليوم السبت، فعاليات الأقباط الأرثوذكس في "العشية والتسبحة الإسبوعية" بمناسبة فترة صوم الرسل الأوائل، وذلك بمقرها في مدينة نصر بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يترأس اللقاء خورس الشمامسة اللقاء باقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

تختم الكنائس القبطية فترة صوم الرسل الإسبوع المقبل والذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الأخير على جبل الزيتون مع تلاميذه الرسل.