بمشاركة 6 آلاف سائح.. إنطلاق مهرجان الألوان بمرسي علم

شهدت شواطيء مرسى علم إنطلاق مهرجان الألوان، بمشاركة حوالي 6 آلاف سائح من جنسيات أوربية مختلفة في جو من البهجة والسعادة بغرض ترفيهي لتنشيط السياحة في مرسى علم.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الألوان، أن فنادق مرسي علم تحرص على خلق جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم، مشيراً إلى أن مهرجان الألوان على الشواطئ المفتوحة بمشاركة حوالي 6 آلاف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا وذلك بإستخدام كميات كبيرة من الألوان ولاقي ذلك قبول وتفاعل السائحين الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة.

وأشار الخبير السياحي، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية الوافدة إلى مرسى علم حيث يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت 30 رحلة طيران ضمن 128‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري من 11 دولة أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب