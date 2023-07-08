القمص دانيال ماهر يترأس فعاليات نهضة صوم الرسل.. اليوم

يترأس القمص دانيال ماهر، كاهن كاتدرائية مارجرجس الروماني أبو النجا، اليوم السبت، ثالث فعاليات برنامج نهضة عيد الرسل الأوائل، المقام حاليًا بكنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

فعاليات نهضة عيد الرسل الأوائل في الإسكندرية

تتخلل فعاليات اقامة "العشية" بدءًا من الساعة السابعة مساءً تستمر على مدارس ساعتين بمشاركة خورس الشمامسة والاباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين، ويتخلل اللقاء اقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية، المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات من الكتاب المقدس.

استعدادات الكنائس القبطية للاحتفال بعيد الرسل

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.