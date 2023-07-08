رفع 1020طن قمامة ومخلفات صلبة بميادين المنصورة

انطلقت اليوم السبت اعمال حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بمدينة المنصورة وذلك بمشاركة 11وحدة محلية بنطاق محافظة الدقهلية..

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم رفع 540 طن من القمامة و280 طن اتربه و200طن من المخلفات الصلبة ونواتج تقليم الاشجار بالشوارع والميادين نطاق المنطقة المركزية ونطاق الطرق الرئيسية السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه ..

واوضح " المحافظ"أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصوره والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .

واكد "مختار" علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

هذا وقد هذا وقد باشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة و عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من اجا وبلقاس وشربين ودكرنس ومنيه النصر وميت غمر والمنصوره وحي شرق وحي غرب وبني عبيد ونبروه

وعلي الطرق السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه استمرت اعمال النظافة ورفع الاتربة والقمامة والمخلفات بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنصوره وطلخا وبلقاس وجمصه و منيه النصر و شربين ونبروه و اجا ميث استمرت الاعمال علي هذه الطرق باشراف ومتابعة السادة رؤساء الوحدات المحلية الواقعة في نطاقها هذه الطرق حيث ان الحملة شملت الاعمال (تشغيل المكنسيات علي الطرق السريعه بدايه من كوبري سندوب حتي جمصه،وبالمنطقة المركزية فقد تم رفع الاتربه والمخلفات الصلبه بشارع الجيش وغسيل الارصفه والجزر الوسطي وتم تركيب غطاء صاج والقيام بأعمال المحاره اللازمه لغرفه تفتيش صرف صحي لمشروع ٣٠٦ بشارع الجيش وتم استكمال أعمال تقليم الأشجار بشارع المشايه السفليه و استمرار أعمال النظافه بحديقه شجره الدر و كافة الحدائق المفتوحه بشارع الجيش بدايه من كوبري سندوب حتي ديوان عام المحافظه وري تلك الحدائق وتنظيفها من القمامه وكذا رفع مخلفات صلبه من شارع الجيش...

والجدير بالذكر أيضاً أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.