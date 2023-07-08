3 فعاليات بكنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم غدًا.. تفاصيل

تستقبل كنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم، غدًا الأحد، الأقباط الأرثوذكس للمشاركة في فعاليات روحية تقام حاليًا بمناسبة "صوم الرسل الأوائل"، ذلك بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

تفاصيل فعاليات كنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم

يستهل خورس الشمامسة اللقاء باقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

ويتضمن اللقاء تنظيم 3 فعاليات بين مذبح السيدة العذراء بدءًا من الساعة السادسة حتى الثامنة والنصف صباحًا، والقداس الثاني في مذبح الأنبا ابرآم من السابعة حتى التاسعة صباحًا، وويقام القداس الثالث في مذبح مارجرجس من الثامنة والنصف حتى الحادية عشر صباحُا.

استعدادت عيد الرسل الأوائل

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

مناسبات روحية في كنائس الأقباط الأرثوذكس

تأتي المناسبات والفعاليات الروحية في الكنائس بصورة متتالية فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يرشده للهروب إلى أرض مصر.