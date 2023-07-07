الشباب والرياضة واليونسكو يناقشان تنظيم هاكاثون رقمي

احتفالاً باليوم العالمي لمهارات الشباب

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعاً مع وفد من منظمة اليونسكو بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سُبل التعاون المشترك في تنظيم احتفالات الأمم المتحدة للشباب ومنها الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الموافق 15 يوليو من كل عام، واليوم العالمي للشباب الموافق 12 أغسطس.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سالى سعيد مدير وحدة طور وغير، عبد الناصر محمد مسئول التدريب، آية عادل منسقة العلاقات الدولية بالوزارة.

ومن جانب منظمة اليونسكو السيدة/ ايزابيل فيرا استشارى التواصل والمعلومات، مارى ان تيريز أخصائي برنامج التعليم، دعاء حازم مسئول مشروع التعليم، اريج عطا لله اخصائية برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية.



ومن جانبها أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن الاجتماع جاء امتداداً للاجتماع الذي عقد بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، يوم 4 يونيو 2023 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال تمكين الشباب.



أشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلي الإعداد للتعاون المشترك في تنظيم هاكاثون رقمي للشباب (هاكاثون الشباب الوطني 2023 ) احتفالاً باليوم العالمي لمهارات الشباب، والذى يتم اطلاقه يوم 15 يوليو 2023، ويشمل الهاكثون تصميم حلول ابتكارية في موضوعيين :

• الذكاء الاصطناعي والمعرفة الإعلامية والمعلوماتية والتكنولوجيا العاب / تطبيقات / مواقع الويب / الروبوتات / الابتكارات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي

• التدخلات المجتمعية الإبداعية (غير المركزة على التكنولوجيا) البرامج الاذاعية / المدونة الصوتية / الحملات / كما سيتم قبول الطرائق الإبداعية الأخرى للتدخلات المبتكرة.