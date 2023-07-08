االمكسرات والبقوليات.. أطعمة تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

اعتبر باحثون منتجات الألبان كاملة الدسم واحدة من ستة أطعمة "أساسية" لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة للأسماك والمكسرات والبقوليات والخضروات، وذلك بعد تحليل كبير شمل ما يقرب من 250000 شخص، وفق العربية نت.

فقد كشفت دراسة أعدها معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر في هاميلتون، بكندا، أن تناول ستة أطعمة تشمل الألبان والمكسرات قد تقي من الإصابة بأمراض القلب، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقال الباحثون في مقال نشر بدورية القلب الأوروبية إن اتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE، يتكون من ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات، وسبع حصص من المكسرات، و2 إلى 3 حصص من الأسماك و14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم بما في ذلك الحليب واللبن أو الجبن.

كذلك أوضح الباحثون إنه يمكن أيضاً استهلاك "كميات معتدلة" أو حصة واحدة يومياً من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة.

ويمكن أن يشمل ذلك شريحة واحدة من الخبز ونصف كوب من الأرز المطبوخ أو الشعير أو الكينوا وحوالي ثلاثة أونصات (85 غم) من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.

بدوره، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور أندرو مينتي: "احتلت الأطعمة قليلة الدسم مركز الصدارة مع الجمهور وصناعة الأغذية وصناع السياسات، مع تركيز ملصقات التغذية على تقليل الدهون والدهون المشبعة".

وأضاف "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائية مثل المكسرات، والتي غالباً ما يتم تجنبها باعتبارها كثيفة الطاقة والأسماك ومنتجات الألبان، بدلاً من تقييد منتجات الألبان، وخاصة الدهون الكاملة، بكميات منخفضة جداً".

كما أشار إلى أن النتائج تظهر أنه يمكن تضمين ما يصل إلى حصتين يومياً من منتجات الألبان، ومعظمها من الدهون الكاملة، في نظام غذائي صحي.

وأضاف: "هذا يتماشى مع علم التغذية الحديث الذي يوضح أن منتجات الألبان، وخاصة الدسم الكامل، قد تحمي من ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي".



