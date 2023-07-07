قمة الذكاء الاصطناعى تبحث إصلاح كوكب الأرض بحلول 2030

بمشاركة «نادين وصوفيا».. «روبوتات» ترد على أسئلة الصحفيين

بمشاركة 5 آلاف شخص و28 روبوت متخصصا وعلى مدار يومين نظم الاتحاد الدولى للاتصالات ITU انطلقت فى مدينة جنيف السويسرية القمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام، بهدف تحسين حياة الإنسان وكوكب الأرض بحلول عام 2030.

وعرضت الروبوتات قدرات تتراوح بين مكافحة الحرائق وتقديم المساعدات لتوفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام, ومن بين الروبوتات المشاركة فى الحدث تلك التى تتمتع بمهارات تقديم الرعاية مثل «نادين»، وهى روبوت اجتماعى تحاكى العواطف وتتذكر الأشخاص - وهى المهارات التى استخدمتها بالفعل مع المقيمين فى منازل المسنين أو المتقاعدين عن العمل, كما تشارك أيضا الروبوت «صوفيا» وهى أول روبوت سفير للابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

الحدث الذى استمر يومين، تميز بوجود لجنة من الروبوتات مخصصة لتلقى أسئلة الصحفيين، فى أول مؤتمر صحفى للروبوتات فى العالم.

وتستخدم وكالات الأمم المتحدة بالفعل الذكاء الاصطناعى مثل مشروع HungerMap التابع لبرنامج الأغذية العالمى، الذى يجمع البيانات لتحديد المناطق التى تنزلق نحو الجوع, كما تعمل على تطوير شاحنات تعمل بالتحكم عن بعد لتوصيل المساعدات الطارئة فى مناطق الخطر.