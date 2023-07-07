تداولت بعض التقارير السعودية اليوم أنباء عن زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك وفقًا لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن خطة تطوير الكرة السعودية.

وذكرت بعض التقارير أن اتحاد الكرة السعودي يدرس حاليًا فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد عدد معين لكل فريق، ولكن من المتوقع أن يكون مسموحا بأكثر من 10 أجانب.

وشهدت أنباء زيادة الأجانب ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض بعض الجمهور القرار بداعي أن ذلك سؤثر بالسلب على المنتخب، بينما يرى البعض الأخر أن تطور الكرة السعودية ونهوض الدوري لن يأتي إلا بمثل هذه القرارات التاريخية مثل دول أوروبا.

الأهلي السعودي يجدد رغبته في ضم سفيان مرابط

جددت إدارة نادي الأهلي السعودي رغبتها في التعاقد مع نجم الوسط المغربي سفيان مرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، وذلك في إطار خطة القلعة الخضراء لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الإسباني الشهير سانتي أونا أن الأهلي كان مصر في الأيام القليلة الماضية على التعاقد مع سفيان مرابط من فيورنتينا، تم عقد عدة لقاءات مع شقيقه نور الدين مرابط لحسم الصفقة.

وأضاف: " تظل أولوية سفيان مرابط هي البقاء في أوروبا، ولكن العروض المغرية من المملكة العربية السعودية قد تغير وجهته خلال الفترة المقبلة ".

ومازالت تكثف إدارة الأهلي تحركاتها من أجل حسم المزيد من الصفقات المميزة لدعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وذلك بعد التعاقد مع النجم البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي العملاق ميندي.