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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تعليق قوي من البيت الأبيض حول انضمام أوكرانيا للناتو

البيت الأبيض
البيت الأبيض

انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" أمر مُستحيل دون قيامها بإصلاحات داخلية، وتتأكد واشنطن من قدرة كييف على تنفيذها، حسبما أفادت مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "أماندا سلوت".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أشارت سلوت في تصريح، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أوكرانيا بحاجة إلى الإصلاحات من أجل تلبية المعايير المطلوبة قبل الانضمام إلى الناتو. ونحن نعمل مع أوكرانيا للتأكد من أنها تستطيع اجتياز هذا الجانب".

أوكرانيا تستطيع الحصول على عضوية مستعجلة في الحلف:

وأعلن أمين عام حلف الناتو السابق، أندرس فوغ راسموسن، قبل أيام، أن أوكرانيا تستطيع الحصول على عضوية مستعجلة في الحلف، على غرار السويد وفنلندا.

وأضاف في حديث لـ"Times" البريطانية  قائلاً إن "من الواضح أن أوكرانيا تستوفي معايير عضوية حلف الناتو، ويمكن لها أن تسلك ذات المسار المختصر، الذي ستسلكه السويد وفنلندا العام المقبل".

وتعتقد عدد من الدول المتشدّدة في أوروبا الشرقية، في المقابل، أنه من الضروري توضيح أن "أوكرانيا ستُصبح عضوًا في الناتو" بعد انتهاء النزاع، حيث تدعو إلى وضع خطة محددة لدخولها، إلا أن دبلوماسيين آخرين من دول الناتو يرون بأنه لا تُوجد إمكانية لانضمام كييف إلى الحلف بسرعة.

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