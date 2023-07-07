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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوليبا يُناشد الناتو بمواعيد مُحددة لدعوة أوكرانيا للانضمام للحلف

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا

ناشد وزير الخارجية الأوكراني، "دميتري كوليبا"، الدول الأعضاء في الناتو بأن تُحدد إطارًا زمنيًا واضحًا للموعد الذي ستكون فيه مستعدة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

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وكتب كوليبا في مقالة بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه "إذا لم يكن قادة الناتو مستعدين بعد للإعلان عن الدعوة في فيلنيوس، فيجب عليهم الإشارة بوضوح إلى متى سيكونون مستعدين. للعضوية متطلبات رسمية، لكن الدعوة ليست كذلك. كل ما هو مطلوب، هي البصيرة الاستراتيجية والإرادة السياسية".

القمة المُقبلة في ليتوانيا:

وكتب كوليبا أيضًا أن أوكرانيا تطلب من الناتو الاعتراف بـ"ثلاثة أشياء واضحة" في القمة المقبلة في ليتوانيا، مضيفا أنها تتمثل في "أولا، يحتاج الناتو إلى أوكرانيا تماما، مثلما تحتاج أوكرانيا إلى الناتو. ثانيا، أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي. وثالثا، يجب دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو الآن، لتصبح عضوا عندما تستوفي الشروط".

وأوضح الدبلوماسي أن كييف لا تطالب بالعضوية الفورية في الناتو، فأوكرانيا، "تخطط للنصر بشكل مستقل"، مثلما قال، مع مساعدة ما وصفه بـ"الدعم السخي من الشركاء"، إلا أن ذلك يجب أن يتم، بحسب كوليبا، "من دون جر الناتو إلى صراع عسكري مع روسيا".

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، إن قادة دول الناتو سيوافقون في قمة فيلنيوس (11 و12 يوليو) على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، ما سيجعلها أقرب إلى الحلف، كما سيناقشون آفاق عضويتها.

وزعم فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، أن "عدم تلقي أوكرانيا لدعوة للانضمام للناتو في قمة فيلنيوس، سيثبط عزيمة القوات الأوكرانية"، حيث تحدث مرارا مع قادة الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي، جو بايدن، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، طالبا ما سماه بـ"عدم سحب البساط من تحت قدمي أوكرانيا".

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