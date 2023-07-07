الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لبنان.. إطلاق نار على مسجد في البقاع والجيش يتدخل (فيديو)

جانب من موقع الحادث
جانب من موقع الحادث

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، بإطلاق نار وقع في مسجد في سهل البقاع شمال لبنان ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، مضيفة أن قوات الجيش توجهت إلى الموقع.

 

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وبحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن "اشتباكا وقع بين دورية للجيش اللبناني أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، مما أدى إلى إصابته".

 

إطلاق نار على المصلين

وأشارت المعلومات أن أحد الشبان من عائلة عيتاني هو الذي أقدم على اطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة في أحد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في برالياس.

وترددت معلومات أن مطلق النار يملك ماكينة لبيع القهوة ويعاني من إضطرابات نفسية.

وأشارت مراسلة  "لبنان 24"، الي سقوط قتيل من ال شبلي، وجرحى خلال إطلاق نار أثناء خروج المصلين من مسجد في برالياس، في البقاع.

وأوضحت المراسلة أنه عُلم أنّ مطلق النار هو من بيروت، ومقيم في البلدة.

وعلى اثر الحادثة، فرضت قوة من الجيش طوقاً امنياً في المكان.

 

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