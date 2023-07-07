وزير الشباب: للإعلام دور قوي في تعظيم الأحداث الرياضية وإبرازها بشكل لائق

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مدى الترابط القوي بين الأحداث الرياضية ومدى إسهامها في إثراء الشعوب في مجالات عدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضة في الإشراف على رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتور محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضـة المصرية بعنوان "دور الإعلام في تعظيم القيمة المضافة للأحداث الرياضية".

وقال وزير الشباب والرياضة: "لعل للإعلام دورا قويا في تعظيم تلك الأحداث الرياضية وإبرازها بشكل لائق، ولذا فإن رفع المستوى الرياضيّ وتطويره واستضافة الدّول للبطولات العالميّة والدوليّ باتت أحداث ينتظرها النّاس وشركات الإعلان ووسائل الإعلام وبهذا تتكوّن دورة اقتصادية متكاملة لها مردودها الوطنيّ، والماديّ، والمعنويّ، تفرض نفسها كتقليد من تقاليد الشّعوب العريقة، بناءً عليه تحصل الدولة على الدّخل الماديّ نتيجة لتنشيط السّياحة واستقبال السّائحين والزّوار من دول العالم المتعدّدة، ومن الطّبيعي أن يحتاج هؤلاء إلى فنادق للإقامة، ومطاعم، وزيارة الأماكن السّياحية ما ينتج عنه تنشيط اقتصاد الدولة بالكامل".

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصول أول باحث مصري على رسالة دكتوراه من الجزائر بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، حدث تاريخي للدولتين يؤكد عمق العلاقات المتينة والممتدة عبر التاريخ فمصر والجزائر تربطهم علاقات على جميع المستويات، وهذه الرسالة سيكون لها صدى كبير وتفتح الباب أمام الباحثين من الدولتين لمزيد من التبادل الطلابي ودراسة ونشر الأبحاث العلمية.

تناول الباحث في رسالته أهمية وسائل الإعلام بشكل عام في التعرض للأحداث الرياضية بمختلف مجالاتها ومدى إسهام الإعلام في إعطاء الأحداث والفعاليات الرياضية قيمة كبرى يمكن أن تفيد بشكل كبير اقتصاديات الدول المستضيفة لتلك الأحداث.

وقال الدكتور محمد فوزي إن الإعلام الرياضي أصبح أحد أهم عناصر المنظومة الرياضي، والذي يعتبر رأس المثلث وقاعدته الاستثمار والتسويق الرياضي، مشيرا إلى أن أي حدث رياضي يرتكز على هذا المثلث حتى نضمن نجاحه بشكل كامل مما يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضاف.

وأوضح، فوزي، خلال رسالة الدكتوراه، أن صناعة الرياضة ونجاحها يرتبط بالوسائل الإعلامية الترويج الجيد كما سيسهم في تنمية العائد الاقتصادي وتعظيم قيمة الحدث الرياضي، لذلك تعتمد شركات الخدمات الرياضية والتسويق وتنظيم الفاعليات، على الإعلام كأفضل وسيلة لخلق وترويج الحدث الرياضي.

يذكر أن الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضـة، حصل على بكالوريوس التربية الرياضية ودبلوم الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير من جامعة حلوان عام ٢٠١٤ في الإعلام الرياضي بعنوان "ميثاق إعلامي مقترح للحركة الرياضية، ورسالة دكتوراه من جامعة الإسكندرية عام ٢٠١٨ بعنوان "استراتيجية مقترحة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"، كما حصل على عدد من الدورات والدراسات الدولية المتقدمة من دولة ألمانيا.