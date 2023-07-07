جولة تفقدية لمتابعة مبادرة 100 يوم صحة بالزقازيق وبلبيس

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية استهدفت متابعة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الثالث عشر على التوالي، والتي انطلقت يوم الأحد قبل الماضي على مستوى الجمهورية، وذلك بمراكز ومدن الزقازيق وبلبيس.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية بكل من وحدة طب الأسرة بطحلة بردين، ومركز طب الأسرة ببردين، التابعان للإدارة الصحية بالزقازيق، ووحدة طب الأسرة بميت حمل، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس.

تم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة، مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان، موجهاً مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بعمل الصيانة اللازمة لبعض المقاعد الخاصة باستراحات المرضى والمواطنين بوحدة طحلة بردين، ومتابعة تواجد المياه بمركز بردين بصورة منتظمة، وموجها مديري إدارات الزقازيق وبلبيس بأهمية تقديم الرسائل الإرشادية والتوعوية للمواطنين، والتعريف بجميع الخدمات الصحية المقدمة لهم، خلال الـ١٠٠ يوم ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وعمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار ١٠٠ يوم حتى ١ اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل.