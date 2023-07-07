التحكيم يشعل غضب الإسماعيلي بعد مباراة الأهلي

انتفضت إدارة الإسماعيلي ضد الحكم أحمد الغندور الذي أدار مباراة الأهلي التي خسرها الدراويش بنتيجة 0-1 في الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء.



وأصدر الإسماعيلي بياناً رسمياً انتقد خلاله أداء طاقم التحكيم بعد إلغاء هدف لمحمد حسن لاعب الوسط بداعي لمسة يد بجانب عدم احتساب ضربتي جزاء لصالح الدراويش في المباراة.

وطالب الإسماعيلي بضرورة فتح التحقيق مع حكام مباراة الأهلي وخاصة أن الأخطاء لا تبدو متعمدة في ظل تطبيق تقنية الفيديو.

وأكد أحمد العجوز مدير الكرة حزنه لضياع مجهود لاعبيه بقرارات تحكيمة تحمل أخطاء فادحة موضحاً أن حكم الفيديو لم يتعامل مع هدف محمد حسن بالعدل بسبب إعادة اللعبة من زاوية واحدة فقط وكان يجب عليه أن يقوم بإعادة اللعبة من جميع الزوايا حتى يتمكن حكم المباراة من اتخاذ القرار الصحيح.

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وناشد العجوز مسئولى اتحاد الكرة ورابطة الأندية باتخاذ قرار صارم ضد حكم تقنية الفيديو موجهاً الشكر للجماهير التي تواجدت في الإسماعيلي لحرصهم على مؤازرة الفريق ودعمه في هذه المرحلة الحرجة.

وكان باهر المحمدي قائد الفريق قد دخل في مشادة مع جماهير الأهلي بعد أن هتف مشجعو الفريق الأحمر بشكل ساخر وتمنوا هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.