128 رحلة طيران تصل مطار مرسى علم الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 128 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة قادمة من مطارات أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 128 رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة أوربية



وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 128 رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة أوربية تقل آلاف السياح وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك بدءا من غد السبت وعلى مدار الأسبوع المقبل.

وأشار عثمان إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال ما يقرب من 30 ألف سائح من جنسيات11 دولة أوربية مختلفة هي ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر والنمسا وإيطاليا والتشيك وسلوفاكيا.



مؤكدا نشاط في معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى فنادق مرسى علم، أسبوعيا وارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق والتي اقتربت من 80 %مع مطلع الشهر الجاري تزامنا مع موسم الصيف.

تسهيل إجراءات الوصول للوافدين



ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية



ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة