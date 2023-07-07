أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة

يتميز فصل الصيف بتنوع أنواع الفاكهة فيه وكثرتها، وتختلف أسعار الفواكه من سوق لأخرى وأيضًا من منطقة لأخرى.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي:- من 7 لـ13 جنيهًا.

الليمون البلدي:- من 17 لـ27 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 12 لـ18 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر:- من 12 لـ20 جنيهًا.

تفاح مصري:- من 11 لـ23 جنيهًا.

بلح رملي:- من 7 لـ10 جنيهات.

بلح سيوي:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي:- من 14 لـ20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

فراولة:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كنتالوب:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

شمام:- من 6 لـ 10 جنيهات.

مانجو عويس:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

مانجو هندي:- من 15 لـ 30 جنيهًا.

مانجو تيمور:- من 15 لـ 30 جنيهًا.

مانجو زبدية:- من 17 لـ 23 جنيهًا.

مانجو بلدي:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

مانجو فص:- من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو صديقة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو جولك:- من 12 لـ 22 جنيهًا.

مانجو سكري:- من 15 لـ 35 جنيهًا.

مانجو بيض العجل:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

خوخ بلدي عريشي:- من 18 لـ 32 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

برقوق هوليو:- من 20 لـ60 جنيهًا.

برقوق ياباني:- من 20 لـ35 جنيهًا.

برقوق سنتا روزا:- من 20 لـ60 جنيهًا.

مشمش صحراوي:- من 20 لـ40 جنيهًا.

كمثرة خشابي:- من 20 لـ30 جنيهًا.

اناناس:- 50 جنيهًا.

دوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز:- 50 جنيهًا.

كيوي:- 26 جنيهًا.

افوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.