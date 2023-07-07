زيلينسكي: أوكرانيا لن تتقدم بالهجوم المضاد دون أسلحة متطورة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من التقدم بالهجوم المضاد دون أسلحة هجومية متطورة، بعد أن أوضح في وقت سابق أن الهجوم المضاد الأوكراني "ليس سريعا" لكن قوات كييف تتقدم.

وأضاف الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الجمعة، من العاصمة التشيكية براغ، أن الصواريخ بعيدة المدى ضرورية للهجوم المضاد.

من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن بلاده ستتبرع بمروحيات قتالية ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا.

وأوضح أن التشيك تتوقع من كل أعضاء الناتو الموافقة على انضمام أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستقبل أوكرانيا سيكون داخل الاتحاد الأوروبي والناتو.

وبعد نحو شهر على بدء الهجوم الأوكراني المضاد، تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن إحراز تقدم "في بعض الأماكن" في محيط مدينة باخموت المدمرة، من دون أيّ اختراق في أي مكان آخر.

وانتقد زيلينسكي مجددا البطء في تسليم الأسلحة الغربية، معتبرا أن ذلك أتاح لموسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق المحتلة.

بوتين سيحاول تعزيز سلطته

أتى هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رأى فيها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول تعزيز سلطته بعد تمرد قصير الأمد من قبل مرتزقة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين في 24 يونيو.

فيما أكد العديد من المسؤولين الأوكرانيين أن قوات بلادهم حققت نتائج مهمة، واستعادت عدة قرى كانت محتلة من قبل الروس.

إلا أن موسكو قللت من شأن تلك "الادعاءات" جازمة بأن قواتها ستُفشِل هذا الهجوم، وتدفنه في أرضه.

وبين هذا وذاك، يتوقع العديد من المراقبين ألا تكون المعارك سهلة على الطرفين، وأن تطول الحرب أكثر، في ظل انسداد أي أفق للحل أو احتمال استئناف المفاوضات بين الطرفين.

جولة لحشد الدعم

يشار إلى أن زيلينسكي كان وصل إلى العاصمة التشيكية براغ الخميس، في إطار جولة لحشد الدعم لتسريع مسار انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمته في الأسبوع المقبل.

وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 يوليو في عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي حربها مع روسيا.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا تريد الانضمام بأسرع ما يمكن، فإن الدول الأعضاء بالحلف منقسمة في الرأي بشأن سرعة اتخاذ هذه الخطوة، حيث تشعر بعض الدول بالقلق إزاء تحركات تخشى من أنها قد تقرب الحلف من خوض حرب على أرض الواقع مع روسيا.

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