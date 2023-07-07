العثور على جثمان غريق داخل ترعة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثمان شخص غريق داخل ترعة بمركز دشنا شمالي قنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثمان شخص داخل ترعة بجوار كوبري حلاوة في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتبين العثور على جثة خلف.م، 46 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي بفاو.

وفى سياق آخر فقد كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن نشاط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، بعدة مناطق في الجيزة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا بالمواد المخدرة

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد باتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالمواد المخدرة وتنقله بدراجة بخارية بين عملائه لترويج بضاعته بينهم.

تم إعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف يستخدمه في التواصل مع عملائه ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.