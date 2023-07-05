التنمية المحلية: 18مليون ريفي يستفيد من حياة كريمة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الحياة الكريمة كانت عنوان الدولة المصرية فى ثورة 30 يونيو وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف في تصريحات له، أن هناك 18 مليون من أبناء الريف المصرى استفادوا من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

الحياة الكريمة

وقال خالد قاسم، إن الحياة الكريمة التي عكفت الدولة على الشروع في تطبيقها، بدأت بتطوير 143 قرية باستثمارات 4 مليارات جنيه، لتحسين مستويات التنمية بها، قبل الانطلاق إلى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة والتي تخطت تكلفتها 350 مليار جنيه، على مستوى 52 مركزا إداريا بالمحافظات المصرية بواقع 20 محافظة.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: "المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تنطلق في 1477 قرية بواقع يتخطى الـ10 آلاف تابع بالمحافظات، ونتحدث عن مشروعات صرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي وإقامة فصول دراسية ومدارس بالكامل ووحدات صحية ومجمعات خدمات حكومية، وتدريب وتأسيس ما يزيد عن 6000 من الكوادر البشرية بشراكة استراتيجية مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية".