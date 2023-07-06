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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فتح نوافذ السيارة خطر على حياتك.. طبيبة أورام تحذر من قنبلة موقوتة

مخاطر فتح نوافذ السيارة
مخاطر فتح نوافذ السيارة

 حذرت طبيبة أورام من أن استنشاق غازات عوادم السيارات من الممكن أن يسبب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي فضلًا عن ظهور مشكلات جلدية خطيرة.

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 مخاطر فتح نوافذ السيارة:

 ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أشارت الطبيبة إلى أن هذه المخاطر تزداد عندما تكون نوافذ السيارة مفتوحة، إذ تلحق غازات عوادم السيارات أكبر ضرر بالناس في الصيف خلال الاختناقات المرورية.

مخاطر فتح نوافذ السيارة

 وأكدت الطبيبة أن ما يزيد من تفاقم الحالة هو فتح نوافذ السيارة، لأن الشخص يستنشق إلى جانب الأكسجين غاز أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات، والألديهيد، وثاني أكسيد الكبريت، والسخام، والبنزوبيرين (هيدروكربون عطري متعدد الحلقات)، وبالتالي تتراكم هذه المواد في الجسم وقد تسبب أمراضًا خطيرة، مثل السرطان خصوصًا سرطان الرئة.

 وبحسب تحذيرات طبيبة الأورام، قد يؤدي استنشاق غازات عوادم السيارات إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية وضيق التنفس والدوخة والذبحة الصدرية ويزيد من خطر احتشاء عضلة القلب وتصلب الشرايين وتجلط الدم، إذ يشعر الشخص عند تعرضه الدائم لغازات عوادم السيارات بالضيق والتهيج واضطراب النوم، كما يؤدي إلى التهاب الجلد والتهاب الملتحمة".

 ويساعد تكييف الهواء على تقليل الآثار الضارة لغازات عوادم السيارات في جسم السائق، كما يجب أيضًا تناول المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة مثل الثمار والفواكه والخضروات والشاي الأخضر، وتوصي بالإكثار من شرب الماء لأنه يسرع إزالة السموم من الجسم.

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