"100 صحة" تقدمم الرعاية لـ 98 ألف و157 من المواطنين بالغربية

أوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتى تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت خدماتها منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، 98 ألف 157 خدمة طبية، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها اليوم لعدد 15 ألف و 388 من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأشار محافظ الغربية أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحى لنحو 4720 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعى والتثقيف الصحى والتمريض المدرب على ذلك فى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى قد بلغ 4170 منتفعا ، بينما استفادت 4573 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 99 حالة والعلاج لعدد 86 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات ل 171 طفلا من حديثى الولادة كما تم فحص 771 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 5373 منتفعة.