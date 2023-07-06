الولايات المتحدة تسعى لتعميق التواصل مع الصين

تسعى "الولايات المتحدة" إلى تعميق التواصل مع "الصين" بشأن مجموعة من القضايا لتجنب سوء الاتصالات، حسبما أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية، "جانيت يلين".

ونقلت قناة "الحرة الأمريكية" عن يلين، قولها في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس إن زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين تُمثل فُرصة لتحسين الاتصالات مع الصين وتجنب سوء التفاهم، مُشيرة إلى أن واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عند الحاجة.

وأشارت إلى أن بلادها تسعى إلى منافسة اقتصادية صحية مع بكين لصالح العمال والشركات الأمريكية، والتعاون مع بكين لمواجهة التحديات العالمية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى بكين في زيارة تهدف لتحسين العلاقات التجارية التي بين واشنطن وبكين.

شي جين بينج يدعو الجيش الصيني للتحلي بالجرأة القتالية:

من ناحية أخرى، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس إن جيش بلاده يجب أن "يتحلى بالجرأة القتالية"، وذلك خلال تفقده وحدات في منطقة مُتوترة قرب تايوان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني في وقت تُجري فيه وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، زيارة لبكين لإجراء مُحادثات تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية، في حين تعتبر الولايات المتحدة "الداعم الأمني" الرئيسي لتايوان.

وتعتبر الصين تايوان المُتمتعة بحُكم ذاتي جُزءًا من أراضيها، حيث تعهدت السيطرة على الجزيرة يومًا ما، بالقوة إذا لزم الأمر.

وأفادت محطة "سي سي تي في" الحكومية أن الرئيس الصيني قال للعسكريين خلال عملية تفقد قيادة الميدان الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إنه يتعين عليهم "أن يتحلوا بالجرأة القتالية، وأن يدافعوا بحزم عن الأمن والسيادة الوطنية".

ونقلت المحطة عن شي قوله إن العالم "دخل في حُقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، وأصبح الوضع الأمني في بلادنا مُقلقًا".

وأضاف المصدر نفسه أنه "من الضروري تعميق التخطيط للحرب والقتال، فضلاً عن التركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي وتطوير قدراتنا العسكرية".