خزنة سلاح حالت دون قتل جنديٍ ثانٍ بعملية كدوميم (صور)

أنقذت خزنة سلاح أحد أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية، من القتل في عملية كدوميم، والتي قُتل فيها واحد من جنود الاحتلال.

نشر المركز الإعلامي الفلسطيني عبر "تويتر"، نقلًا عن مصادر عبرية، صورة حقيبة جندي تعرض لإطلاق نار في عملية كدوميم، وخزنة سلاح عليها آثار صد رصاصة كانت تستهدف الجندي.

أعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن عملية كدوميم التي أسفر عنها مقتل جندي وإصابة آخر، قرب مستوطنة كدوميم، قرب نابلس شمال الضفة الغربية، والتي نفذها الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

وجهت كتائب القسام رسالة إلى لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، قائلة: "القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك، ونعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحييد منفذ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة، وإصابة مستوطن بجروح خطيرة في حادثة دهس عند مفترق جيت في الضفة.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن منفذ عملية كدوميم كان يقود سيارة ثم نزل منها، وفتح النار على اثنين من المستوطنين في منطقتين بالقرب من المستوطنة، وفرَّ من المكان وتم إرسال قوات لملاحقته وأطلقوا نحوه النار وقتلوه.