قامت وزارة الشباب والرباضة بالتعاون مع قطاع التنمية المجتمعية بمؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت ،بتنظيم مجموعة من الزيارات للأماكن التاريخية الدينية في منطقة السيدة عائشة والإمامين تحديداً الزمام الأثري " سيدي عقبة " ، لبراعم وأشبال الفرق الكشفية بمركز شباب الإمامين والتونسي .

كما تضمنت الجولة زيارة مسجد ومقام عقبة بن عامر وضريح عمرو بن العاص ومقام رابعة العدوية و محمد بن الحنفية و ذو النون المصري والسيدة فاطمة حسن الأنور رضوان الله عليهم ، هذا وقد تم تقديم شرحاً تفصيلياً للأطفال المشاركين ،فضلاً عن سرد محطات من حياتهم وإلى أي مدى كان لهم التأثير الإيجابي في حقبتهم .

وقد توسع البرنامج التثقيفي لأطفال مراكز الشباب ليشمل زيارة الأماكن التاريخية والأثرية، دعماً للمساعي التي من شأنها أن تبني الطفل المصري بناءاً ثقافيا وفكرياً سليماً والذي هو اللبنة الأولي في بناء الأسرة المصرية ، لاسيما وأن تعظيم الإنتماء إلى الأوطان يبدأ من عند الطفل حال وعيه بقيمة وطنه وما يمتلكله من مقومات .



يأتي تنفيذ هذا البرنامج التثقيفي التنموي ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة لمراكز الشباب ، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ومسئولي مركز شباب الإمامين والتونسي .