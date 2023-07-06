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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مفاجأة.. الخليفي يوافق على رحيل مبابي

مبابي
مبابي

يستمر باريس سان جيرمان الضغط على الدولي الفرنسي كيليان مبابي من أجل الموافقة على الاستمرار مع الفريق حتى نهاية تعاقده في صيف 2025.

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 يبحث مبابي مسألة الرحيل عن البي إس جي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المواسم التي قضاها اللاعب داخل حديقة الأمراء دون تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

 كشفت شبكة "RMC" الفرنسية أن استمرار مبابي مع باريس سان جيرمان لابد أن يكون بالموافقة مع الإدارة بقيادة ناصر الخليفي.

 أوضحت أن الخليفي لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه يشترط الحصول على 200 مليون يورو، في حالة أصر مبابي على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 شددتْ على أن المبلغ الذي يريده الخليفي يمثل عقبة كبيرة أمام ريال مدريد، والذي يبحث التعاقد مع مبابي خلال الصيف الحالي.

 أكدت "RMC" أن ريال مدريد قام بضخ 900 مليون دولار كـ استثمارعلى ملعبه الجديد، مما يجعل هناك صعوبة في تلبية الـ 200 مليون يورو، التي يطلبها الميرينجي خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يضع 200 مليون يورو، من أجل التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 أوضحت أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول طلب تدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر خلال الموسم الجديد، من أجل العودة مرة أخري لمنصات التتويج مجددًا.

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