الشباب والرياضة وصندوق UNFPA تقدمان فرصة للانضمام لفرق الشمندورة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، عن تقديم فرصة للانضمام لفرق الشمندورة بالمحافظات.

وفرق الشمندورة هي فرق غنائية تناقش قضايا سكانية مهمة مثل "تنظيم الاسرة، الزواج المبكر، العنف القائم على النوع الاجتماعي غيرها من القضايا".

من خلال الانضمام لفرق الشمندورة، يمكنك المشاركة في تأليف وتلحين أغاني مختلفة على قضايا مجتمعية مهمة، بالمشاركة مع شباب من محافظات مختلفة.

ويمكنك من خلال المشاركة بالتدريبات، تطوير معارفك ومهاراتك على "مواضيع الصحة الانجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، تدريبات صوتية للتطوير، أغاني الشمندورة التي تتناول القضايا السكانية وتعلم غناء هذه الأغاني، تأهيل الشباب المشارك لتنفيذ جلسات غنائية في أندية السكان بالمحافظات التابعة لهم، فرصة للانضمام لحفلات الشمندورة بمحافظات (بور سعيد - الغربية - القاهرة - الإسكندرية - الدقهلية - القليوبية - جنوب سيناء - مرسي مطروح)".

للتقديم يرجي التسجيل من خلال الرابط التالي:

bit.ly/3LQcNlM