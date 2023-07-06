تفاصيل فعاليات كنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم بمصر الجديدة غدًا

يشارك أعداد من الأقباط الأرثوذكس، غدًا الجمعة، بفعاليات كنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم، بمناسبة فترة صوم الرسل الأوائل، ذلك بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

تفاصيل اللقاءات الـ3 في كنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم

يترأس اللقاء خورس الشمامسة اللقاء باقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين ويقدم اليوم على 3 فعاليات بين مذبح مارمينا بدءًا من الساعة السادسة حتى الثامنة والنصف صباحًا، وعلى مذبح الأنبا ابرام من السابعة حتى التاسعة صباحًا، وفي مذبح مارمرقس يقام القداس من الثامنة حتى العاشرة صباحُا، على أن تختتم الكنيسة فعالياتها ها اليوم باقامة القداس الثالث بدءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا في مذبح الشهيد مارجرجس.

مرحلة روحية تعيد الكنائس الأرثوذكسية اعادتها

أيام وتختم الكنائس القبطية فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

مناسبات روحية تعيشها الكنائس المصرية

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).