الأنبا رافائيل يترأس أولى فعاليات نهضة صوم الرسل بالإسكندرية

يترأس نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، اليوم الخميس، أولى فعاليات نهضة عيد الرسل الأوائل، بكنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

تفاصيل أولى أيام نهضة صوم الرسل في الإسكندرية

تقام فعاليات العشية بدءًا من الساعة السابعة مساءً تستمر على مدارس ساعتين بمشاركة خورس الشمامسة والاباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين، ويتخلل اللقاء اقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية، المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات من الكتاب المقدس.

فعاليات تعييشها الكنائس في الفترة الحالية

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

محطات في تاريخ العائلة المقدسة تعيد احيائها الكنائس

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر وحسب ماذكره الكتب المقدس أن الملاك حين ظهر للقديس يوسف النجدار أرشده للهروب إلى مصر بصحبة المسيح وأمه البتول العذراء مريم.