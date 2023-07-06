محافظ أسيوط: تكثيف الحملات الرقابية وضبط 8 أجولة دقيق بلدي مدعم بالبداري

أكد اللوء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق الرقابة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين مشيراً إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه موجها رؤساء المراكز والأحياء بشن الحملات الرقابية اليومية الوقوف على مثل تلك المخالفات متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وأوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة تموينية مشتركة مع إدارة تموين البدارى بمشاركة علاء الناظر نائب رئيس المركز وأيمن أحمد على مدير إدارة تموين البدارى ومسئولي الاشغالات ومباحث تموين تم خلالها ضبط تجميع 8 أجولة دقيق بلدى استخراج ٨٢٪ دون وجة حق بقصد بيعها في السوق السوداء وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها واتخاذ الاجراءات القانونية كما تم ضبط كمية من السجائر بيع بأزيد من السعر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على السلطات المختصة مؤكدًا مواصلة الحملات للحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص أرقام إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات ومنها رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"