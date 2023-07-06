الإفتاء: حالة واحدة فقط لاستخدام الميتافرس في الحج

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور أحمد ممدوح، إن تكنولوجيا "الميتافيرس" هي الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التي قد تختفي قريبا حسب قوله-.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج "مع الناس" على قناة "الناس": "الميتافيرس عالم افتراضي فيه ما يسمونه بالآفاتار الذي يعبر عن الإنسان بشخصه، وشكله، لكن لا وجود له إلا في "الميتافيرس"، ويمارس كل ما لا يمارسه في الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها".

وتابع قائلا: "الميتافيرس فيه نموذج للكعبة ولو عاوزين نستخدم الميتافيرس في الحج يبقى نستخدمه للمحاكاة أو لتعليم مناسك الحج".

وشدد على أنه لا يجوز استخدامه في الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك أو مارست المناسك بالجوارح.

وصرح أمين الفتوى "قبل 12 سنة تقريبا كان في حاجة اسمها "سكند لايف" Second Life وهي نفس الفكرة، كل واحد له شخصية وعالم وكل واحد في هذا العالم يمارس ما لا يمكن أن يمارسه في الحقيقة، فواحد ممكن فيه راجل ثري أو زعيم عصابة أو حسب ما يحب".