تنفيذ الصرف الصحى لقرى شربين ضمن «حياة كريمة»

تلقت «الوفد» ردا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الإلكترونى يوم الثلاثاء الموافق 3/6/2023، تحت عنوان «الدقهلية تتابع المراحل لتنفيذ مشروع حياة كريمة بجميع مراكز الدقهلية.. طلبات إحاطة بإدخال قريتى البهو فريك - إخطاب مركز أجا الدقهلية ضمن حياة كريمة». وقد أفاد الرد بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجارى تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى بها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين وسوف يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بباقى مراكز المحافظة بالمرحلة التالية.

مدير إدارة العلاقات العامة

محاسب/ غادة عبدالمنعم محمد منصور