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الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تغريم شاب 50 ألف جنيه لاختراقه حساب زوجته على "فيسبوك"

 قضت محكمة جنح استئناف قنا، برئاسة المستشار محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين مصطفى فواز، ومحمد الجزار، وأمانة سر مدحت يوسف، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته واختراق حسابها الشخصي ونشر عبارات تنال من سمعتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2022، عندما قامت السيدة "إ.ن.ح" مقيمة في مركز نجع حمادي، شمالي قنا، بتحرير محضر ضد زوجها "م.ل.ع" ، تتهمة باختراق حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقام بنشر عبارات تتضمن لها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما. 

 وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح إقتصادية قنا والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة إزعاج زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الجريدة الورقية