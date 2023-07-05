كاسبرسكي تكشف عن مجموعة جديدة من البرامج الخبيثة

خلال تحقيق عميق تناول البرامج الخبيثة المستخدمة ضمن أنشطة Andariel، عصابة فرعية سيئة السمعة من Lazarus، اكتشف باحثو كاسبرسكي مجموعة برامج خبيثة جديدة تسمى EarlyRat، تستخدمها Andariel إلى جانب برامج DTrack الخبيثة وبرامج الفديةMaui. ويساعد التحليل الجديد الذي أجرته الشركة في تقليل الوقت اللازم لتوفير الدعم المطلوب، والكشف الاستباقي للهجمات في مراحل مبكرة من إطلاقها.

وتعمل عصابة التهديدات المتقدمة المستمرة Andariel منذ ما يزيد على 10 سنوات ضمن عصابة Lazarus، وتمكن باحثو كاسبرسكي من رصدها منذ زمن. وفي الآونة الأخيرة، تمكنوا من اكتشاف حملة Andariel، وتعرفوا على مجموعة برامج خبيثة غير موثقة سابقاً، تقوم بتحديد تكتيكاتها وتقنياتها وإجراءاتها الإضافية.

وتبدأ عصابة Andariel بإحداث الإصابات من خلال الاستفادة من استغلال ثغرة تسمى Log4j التي تتيح تحميل برامج خبيثة إضافية من بنيتها التحتية للقيادة والتحكم (C2). ورغم عدم تحديد الجزء الأولي من البرامج الخبيثة التي تم تحميلها، لاحظ الباحثون تحميل الباب الخلفي DTrack لاحقاً، حيث حدث ذلك بعد وقت قصير من استغلال الثغرة الأمنية ذاتها.

وظهر جانب مذهل من التحقيق عندما تمكنت كاسبرسكي من تكرار عملية تنفيذ الأمر،إذ اتضح أن الأوامر داخل حملة Andariel كان يتم تنفيذها من قبل عامل بشري يفترض أنه يتمتع بخبرة قليلة، بناءً على الأخطاء العامة والإملائية العديدة التي ارتكبها. وعلى سبيل المثال، كتب الشخص المسؤول على التشغيل عن طريق الخطأ كلمة Prorgam بدلاً من التهجئة الصحيحة Program.

ومن بين النتائج الأخرى، عثر باحثو كاسبرسكي عن طريق الصدفة على نسخة من EarlyRat في إحدى حالات ثغرة Log4j. وفي حالات أخرى، تم تحميل EarlyRat عبر الثغرة الأمنية Log4j، واكتشف في بعضها الآخر أن مستندات التصيّد الاحتيالي قامت في النهاية بنشر برنامج EarlyRat.

قال يورنت فان دير فيل، كبير الباحثين الأمنيين في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي: "نواجه في المشهد الشاسع للجرائم الإلكترونية العديد من اللاعبين والعصابات السيبرانية التي تتعامل مع برامج تمتاز بمرونتها الفائقة. وتبين أنه من الشائع لهذه العصابات الإجرامية أن تتبنى تعليمات برمجية من عصابات أخرى، وحتى العصابات التابعة التي يمكن اعتبارها مستقلة، حيث تقوم بالتبديل بين أنواع مختلفة من البرامج الخبيثة. وإضافة إلى طبيعتها المعقدة، تشارك مجموعات فرعية من عصابات التهديدات المتقدمة المستمرة، مثل Andariel التابعة لعصابة Lazarus، في أنشطة نموذجية للجرائم الإلكترونية، ومن ذلك على سبيل المثال نشر برامج الفدية. ومن خلال تركيزنا على التكتيكات والتقنيات والإجراءات، كما فعلنا في البحث الذي أجريناه مع Andariel، يمكننا تقليل وقت الدعم بشكل كبير، واكتشاف الهجمات في مراحلها المبكرة".