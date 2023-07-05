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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يُكرم العاملين بالإدارة الهندسية

بوابة الوفد الإلكترونية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، العاملين بالإدارة العامة للإدارة الهندسية بالإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية - علي جهودهم خلال الفترة الماضية، بحضور محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتورة داليا رضا مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق عمل الإدارة.

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وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير للعاملين بالإدارة الهندسية على حجم الإنجازات التى تمت فيما يتعلق بمعدلات إنجاز المشروعات الإنشائية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الدولة ونهج وزارة الشباب والرياضة في تكريم أبنائها المجتهدين والمتفانين في عملهم.


ومن جانبه، قدم محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية الشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، والذي يعد تعظيماً لجهود النماذج المتميزة من العاملين، ويعكس مدى التقدير  لكل المجهودات العظيمة التي تخدم الوطن.

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