ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًا بنسبة 23%| فيديو

يشتكي الجميع من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًا، والسبب يكمن في قلة عدد الطائرات، بحسب دراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية "Allianz Trade".

أسعار تذاكر الطيران

وأكدت الشركة الألمانية، أن المُصنعين يتعافون ببطء من الركود في عمليات التسليم منذ عام 2020، ولن يصلوا إلى مستوى ما قبل الأزمة العالمية البالغ نحو 1600 طائرة ركاب جديدة في العام الحالي أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار التذاكر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ارتفعت بمعدل 23%، مع توقعات بزيادة ارتفاعها حتى نهاية عام 2023، بسبب قلة الطائرات.

شاهد.. لن تصدق.. إجازة أسبوعين في سويسرا وإيطاليا بـ45 جنيهًا

للسفر سبع فوائد، والكثير منا يحلم بالسفر للخارج لقضاء إجازة، ولكن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة التى لا نستطع تحملها، تقف عائق أمامنا.

ولكن فى مصر عام 1952، كان من الممكن أن تقضى أسبوعين فى سويسرا وإيطاليا بـ45 جنيهًا فقط.

نشرت صفحة أهل مصر زمان على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة إعلان لشركة سياحة فى مصر، ويظهر فيه أسعار الرحلات وأماكن السفر ومدة الإقامة.

وأوضح الإعلان أنه يوجد 16 رحلة إلى أوروبا بأسعار خيالية، ومدة الإقامة 14 يومًا والأسعار تتراوح من 50 إلى 80 جنيهًا، ويشمل ذلك الإقامة كاملة فى الفنادق والسفر بالسكة الحديد.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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