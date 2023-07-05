تقديم خدمات طبية خلال قافلتين بكوم حمادة وبدر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بقرية صفط العنب، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 484 حالة ما بين باطنة وأسنان ورمد وأطفال وجلدية وطب الأسرة ونساء وتوليد وعظام وتحاليل طبية بالإضافة إلى متابعة حملة 100 يوم صحة.

كما تم تقديم خدمات بيطرية، إذْ تم رش وتحصين 500 رأس ماشية وتطعيم 800 رأس من الأغنام والماعز.

بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وصيانة كشافات الإنارة وتركيب أسلاك الكهرباء بنطاق القرية.

خلال القافلة تم عقد ندوة بعنوان (البطالة) تناولت مفهوم البطالة وخطورتها فى المجتمع المصري وكيفية التعامل معها ومواجهتها والحد منها.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية عمر مكرم بمركز بدر تم خلالها الكشف على 245 مواطنًا بتخصصات باطنة ورمد وأطفال.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على الخدمات الأساسية كافة، والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.