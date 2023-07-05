رئيس بلدية جنين يصف الوضع بالكارثي ويطالب بالتدخل السريع (فيديو)

قال نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، إن جميع وسائل الاتصال مقطوعة عن المخيم بسبب الهجوم الإسرائيلي ولا أحد يعرف ما يحدث بداخل جنين إلا أن الليلة الماضية حدث تهجير قسري للمواطنين وإبعادهم عن بيوتهم ومساكنهم، ومحاصرة البقية.

وأضاف رئيس بلدية جنين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي انور والمذاع على قناة etc مساء اليوم أن الوضع في المخيم أصبح كارثيا، فالوضع البيئي غير صحي، والأمني خطير، والإنساني يكاد يصل الي درجات الموت، فضلا عن تدمير البنية التحيتية لجنين من خلال القناصة، وقوات الاحتلال والجرفات، التي تضرب كافة خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي.

الاحتلال ضرب خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل

وأكد أنه تم ضرب خزنات المياه المتوفرة الموجودة على اسطح المنازل، مشيرا إلى أن عدد سكان المخيم 17 الف نسمه، تم تهجير من 3 إلى 4 آلاف مواطن، والبقية يعيشون على خط الموت، فكل سبل لحياة محرومين منها.

الوضع في مخيم جنين لا يطاق

وأوضح أن الوضع في مخيم جنين لا يطاق فهناك نقص في المواد الغذائية والخبز والألبان والأدوية قائلا: اذا لم يتم التحرك الفوري لوقف هذا الوضع سيكون هناك كارثة حقيقية.

واتهم امريكا بإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي بقصف مخيم جنين، دون أي عقاب، واستطردت من آمن العقاب أساء الأدب ، وإسرائيل آمنت العقاب فساء الأدب والتصرف مع لاطفال والمرضى والشيوخ.

الفشل الإسرائيلي الذي تقع في الحكومة تحاول تعويضة بقتل ا الفلسطنينين

وتابع: "سمعنا ان العملية حققت النتائج المرجوه منها، إلا أن الفشل الإسرائيلي الذي تقع في الحكومة تحاول تعويضة بقتل الأبرياء من الفلسطنينين والذي يعطي انطباعا للناخب الإسرائيلي أنه قام بواجبه، فالمستوطن لا يقبل من الحكومة باأل من القتل.

الانقسام الفلسطيني هدية للاحتلال الإسرائيلي على طبق من ذهب

وأكد أن الانقسام الفلسطيني وهو هدية قدمت للاحتلال الإسرائيلي على طبق من ذهب، وإسرائيل تسعى لاستغلال هذا الإنقسام بل تسعى لاستماراه وتساعد عليه وتهيئ ظروفه، مطالبا الفصائل الفلسطنية بالخروج من انانيتهم والالتفاف حول مصلحة الفلسطينية وتحقيق التوحد لمحاربة المحتل.