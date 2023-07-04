العكلوك "للوفد ": الاحتلال يستهدف القضاء على المقاومة وليس جنين

قال السفير الفلسطيني مهند العكلوك ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية أن مجلس الجامعة العربية طالب بخطوات عملية تتفوق على اللغة التقليدية والتي لم تعد تؤتي النتائج المطلوبة تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله خاصة ما يجري في جنين وإنهاء الإحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف العكلوك في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية أن جنين ليست وحدها المستهدفة بل المستهدف هو القضاء على النضال الوطني الفلسطيني وتقويض أي إمكانية لتجسيد إستقلال دولة فلسطين.

وتابع حديثه أن من يعتقد أن الإدانات والمطالبات والدعوات وحدها ستنهي مشروع الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي فهو إما واهم أو عاجز فإسرائيل تعمل على قتل وقمع وإضطهاد الشعب الفلسطيني وتقويض حرياته وحقوقه وتزوير هويته وسرقة روايته وتشويه تركيبته الديمغرافية إلى نظام فصل عنصري مجرم.

وجدد العكلوك مطالبته للدول أن تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية لمحكمة العدل الدولية قبل تاريخ 25 يوليو الجاري وهو الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتلقي تلك المرافعات في إطار عملها على إصدار رأي استشاري أو فتوى قانونية بشأن ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على الشعب الفلسطيني وهذا يعني أنه لا يفصلنا عن التاريخ المذكور سوى 20 يوم.

وعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الثلاثاء لمجلس الجامعة العربيه علي مستوي المندوبين الدائمين وجاءت توصيات اللجنه لتؤكد دعمها لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ومركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء.

وطالب مجلس الجامعة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.