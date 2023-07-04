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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زلزال يضرب روسيا بقوة 4.9 ريختر

زلزال
زلزال

وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في شبه جزيرة كامتشاتكا بروسيا، حسبما فرع المصلحة الجيوفيزيائية الروسية بإقليم كامتشاتكا.

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ووقع الزلزال بمنطقة أوست كامتشاتسك، وعمق 7 كيلومترات في الشرق الأقصى الروسي.

وأشار فرع المصلحة الجيوفيزيائية الروسية بإقليم كامتشاتكا، إلي أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية، بوقوع زلزال قوي في أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.

وقال مرصد روسي لرصد الزلازل: "تم تسجيل حدث زلزالي مع مركز الزلزال، على بعد 30 كيلومترا من أنابا على عمق 10 كيلومترات في البحر..  سجلت أجهزة محطة أنابا الزلزالية هزات بلغت قوتها 3.6 ريختر”.

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