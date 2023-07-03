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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الدفاع المدني يسيطر على حريق فى 6 أكتوبر

رجال الدفاع المدني
رجال الدفاع المدني تسيطر على حريق

سيطر رجال الدفاع المدني بالجيزة، من على حريق داخل غرفة حارس عقار بالحى الخامس فى مدينة 6 أكتوبر، بدون معرفة أسباب الحريق وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عمليات الإخماد.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى باشتعال النيران فى عقار بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء والإنقاذ البرى والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات وتمت عملية إخماد الحريق.

معلومات عن الدفاع المدني

الدفاع المدني أو الحماية المدنية أو الوقاية المدنية جهاز يتولى مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب.

 بالإضافة إلى الحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.

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