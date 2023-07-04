شواطئ الإسكندرية تستقبل مليون زائر للاستمتاع بعروس البحر المتوسط

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كبيرا من المصطافين، الذين توافدوا عليها من جميع المحافظات للاستمتاع بأوقاتهم‏، بصحبة أسرهم وأصدقائهم ،وساهمت الأجواء الربيعية المائلة للحرارة بالمدينة الساحلية، في زيادة إقبال المواطنين على شواطئ البحر المتوسط والبالغ عددها 65 شاطئا ممتدة بطول ساحل المدينة من منطقة أبو قير شرقاً إلى العجمى غربا.

وبدت الشواطئ في مظهر خلاب وساحر أمام المصطافين، مع توحيد ألوان "الشماسى"، بألوان تعبر عن الهوية البصرية للمدينة الساحلية، حيث تميز كل شاطئ بلون موحد خاص به، كما جرى استبدال الوحدات الشاطئية " دورات المياه ، تغيير الملابس " ، بأخرى حضارية ذات ألوان مبهجة , لتضفى جوا من البهجة على المصطافين .

وأعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية، لاستقبال مواطنى وزائري عروس البحر المتوسط على الشواطئ خلال الموسم الصيفي، من خلال رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين .

من جانب اخراعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ، أن شواطئ المدينة والبالغ عددها 65 شاطئًا، تمتد من أبوقير شرقًا وحتى أبوتلات غربًا، استقبلت نحو مليون زائر من مختلف محافظات الجمهورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الإدارة المركزية أن نسبة الإشغالات على الشواطئ في أول أيام العيد بلغت 25% فقط، ارتفعت في اليوم التالي لتتخطى الـ 75%، فيما يعد اليومين الثالث والرابع هما ذروة أيام العيد بإشغالات وصلت لـ 100% بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

وأضافت أنه جرى المرور والمتابعة المستمرة خلال أيام العيد لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام على شواطئ الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن الإدارة تلقت 155 شكوى من زوار الشواطئ خلال عطلة العيد التي امتدت لـ 7 أيام، مؤكدة أنه جرى التعامل مع كافة الشكاوى.