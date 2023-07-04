الاستاتيكا تكشر عن أنيابها لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

اختلفت آراء طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بمحافظة الإسكندرية، حول امتحان مادة الاستاتيكا، حيث أدي الطلاب الثانوية العامة ، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، شعبة علمي رياضيات، وتباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية حول مستوى مادة الاستاتيكا، حيث عبر البعض عن صعوبة عدد من الأسئلة، وعدم كفاية الوقت، وان الامتحان يحتاج الي وقت اضافي .

وقال عدد من الطلاب، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، بالإضافة إلى اشتماله على سؤالين للطالب المتميز، فيما قال آخرون إن الامتحان جاء مناسبًا إلا أن الوقت المخصص غير كاف ويحتاج إلى نصف ساعة إضافية.

وشكا عدد من الطلاب من تأخر تسليم ورقة الإجابة للطلاب قبل بدء الامتحان بـ5 دقائق فقط، مؤكدين أنها غير كافية لتدوين بياناتهم الشخصية وتجهيز الورقة للامتحان.

وقالت نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن غرفة العمليات المركزية في المديرية لم تتلق شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، بشأن الامتحان أو مواعيد فتح اللجان.

وأوضحت أنه يؤدى الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودوليا 2234 طالبا.

من جانب اخر قال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الشعبة الأدبية في الإسكندرية، إن امتحان مادة الصرف التي تم الامتحان فيها، جاء سهلًا وإن الوقت المخصص كان كافيا للإجابة عن الأسئلة.،وامتحن طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى ، مادتى الصرف، لجنة أولى، والإنشاء لجنة ثانية.

وأجرى علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الدكتور عصام القاضي مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، هشام موسى، من إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، دولة ميدانية تفقدوا خلالها بعض اللجان للوقوف على مستوى الأسئلة وحل أي مشكلات تتعلق بالعملية الامتحانية.

وشملت الجولة لجان معهدى فتيات وبنين القويرى، ولجان برج العرب فتيات وبنين، حيث توجد لجنة بمعهد فتيات الشعراوى ولجنة ببنين برج العرب النموذجى والعادى، وأكدوا أن غرفة العمليات المركزية في مقر المنطقة لم تتلق أي شكاوى من جانب الطلاب، وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمنهج وفي مستوى الطالب المتوسط.