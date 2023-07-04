محافظ دمياط تشيد بالجهود المبذولة لتوفير كافة الخدمات لزائري رأس البر

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أهم الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الجهات الأمنية مديرية الأمن، و إدارات المرور، والمرافق والمسطحات المائية والحماية المدنية والمديريات الخدمية؛ لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأشار إلى أنه ووفقًا لتوجيهات المحافظ فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الاجازة كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و ٤ نقاط للاسعاف وأيضًا عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب حيث أسفرت تلك الجهود عن إنقاذ ٢٥٢ حالة من الغرق و تسليم ٤٦٤ طفل تائه الى ذويهم كما لم تشهد تلك الفترة اى حالات للغرق خلال تلك الفترة

وفي ذات السياق وخلال تلك الفترة فقد تم تكثيف الجهود بقطاع النظافة بتشكيل ٣ ورديات موزعة على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة بشكل دورى حيث تم رفع حوالى ٨٤٠ طن من القمامة بالمدينة اى بمعدل ١٢٠ طن يومياً كما تم تكثيف الجهود لرفع الاشغالات خاصة بشارع النيل وكورنيش البحر والمناطق الأكثر كثافة

وحرصت الوحدة المحلية على التنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الاوقاف وذلك لاقامة صلاة العيد بساحتى مسجد الرحمة والنادي الرياضى لتسهيل حركة الدخول والخروج وأداء الشعائر، واحتضنت المدينة عدد من الفعاليات على الشواطئ واللسان، فضلا عن استقبال الزائرين على بوابتي المدينة بالزهور والبالونات

واستقبلت المدينة حوالى ٢ مليون زائر خلال تلك الفترة، كما تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخابز بعدد ١١٧٨ شيكارة دقيق بإجمالى ٥٩ طن وذلك لتوفير الخبز بكافة مناطق المدينة، وتم تكثيف المتابعة على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف الخبز وفقًا للمواصفات والاوزان المقررة

فيما وقد أشادت محافظ دمياط بالجهود المبذولة بالمدينة لتوفير كافة الخدمات للزائرين مؤكدة دعم المحافظة الدائم لاستكمال تلك الجهود لنجاح موسم صيف ٢٠٢٣