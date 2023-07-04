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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

120 لاعبا ولاعبة كويتي في البطولة العربية للجودو

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن تلقيه اتصال من يوسف العنزي رئيس الاتحاد الكويتي أكد من خلاله المشاركة بـ 120 لاعب ولاعبة في منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

خلال ذلك الاتصال أيضا قرار الاتحاد الكويتي بتنظيم معسكر للاعبين في القاهرة قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية.

بدأ اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، استعدادته لاستضافة منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين.

وكشف اتحاد الجودو عن إقامة منافسات البطولة في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من معظم الدول العربية.


سبب اختيار مدينة العلمين الجديدة

سبب اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة منافسات البطولة، في إطار خطة وضعها الاتحاد المصري تهدف إلى المساهمة في تنشيط السياحة، وتعريف الأشقاء العرب على جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والنهوض بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام.

شدد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من الأندية العربية، بالإضافة للأندية المصرية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك منافسات قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

وتابع "مرزوق"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بتطوير الرياضة في كل الهيئات والمؤسسات، وأن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة البطولة جاء تماشيا مع جهود الدولة في تنشيط ملف السياحة.

وأضاف "أنجزنا عدد كبير من الملفات على مستوى رياضة الجودو، وبات لدينا منتخبات قوية في المراحل العمرية المختلفة، وهدفنا خلق أجيال جديدة تحمل العلم المصري في كل المحافل الدولية والقارية.

 

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