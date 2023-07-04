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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الصحة يوجه بمد ساعات العمل للعاشرة مساءً بكفر محفوظ لحملة ١٠٠ يوم صحة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 تفقد وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مقر حملة 100 يوم صحة، بكفر محفوظ التابع لمركز طامية، بمحافظة الفيوم، يرافقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

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 تأتي الزيارة في إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدًا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة يوم الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣.

 أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، وجه بمد ساعات العمل للعاشرة مساءً يوميًا، في حالة زيادة عدد المترددين، مشيدًا بمستوى الأداء ومعدلات الترددات المرتفعة.

 التواجد الكامل للفرق الطبية كافة:

 وأضاف أن الوزير اطمأن على التواجد الكامل للفرق الطبية كافة بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاسترايتجي للأدوية والمستلزمات الطبية، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بالمجان، موجهًا بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأحد المرضى المترديين ويعاني من ندبات على سطح قدميه، إذ نصحه الوزير، بضرورة الاطمئنان على نفسه بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

 تفقد السيارات والعيادات المتنقلة:

 أضاف أن الوزير، تفقد السيارات والعيادات المتنقلة الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، بالإضافة إلى تمركزات سيارات الإسعاف والتأكد من جاهزيتها.

 رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية.

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