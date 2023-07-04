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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

انتهاء مراسم جنازة علاء عبد الخالق

مراسم جنازة الراحل
مراسم جنازة الراحل علاء عبد الخالق

انتهت منذ قليل مراسم جنازة الفنان علاء عبد الخالق، التي أقيمت بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

حرص الفنان إيهاب توفيق مرافقة جثمان الراحل علاء عبد الخالق في طريقه إلى مقابر العائلة بالعباسية.

رحل علاء عبد الخالق عن عالمنا مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض .

علاء عبد الخالق مطرب مصري، من مواليد 23 فبراير 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.

 

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