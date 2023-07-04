رئيس قطاع المعاهد يزور طالب وطالبة يؤديان امتحان الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357

بتوجيهات من الإمام الأكبر..

زار الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، طالبَيْن يؤديان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357، للاطمئنان عليهما والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

الإمام الأكبر يتمنى للطالبين أنس وفاطمة التوفيق والنجاح والشفاء العاجل .



أبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالبين أنس إسماعيل، المقيد بالقسم الأدبي بمعهد مصر الجديدة العسكري، والطالبة فاطمة ممدوح، المقيدة بالقسم الأدبي بمعهد فتيات عمرو بن العاص، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لهما بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل .

مضيفا أنه يتابع أخبارهما لحظة بلحظة، وأرسلني إليكما للوقوف على احتياجاتكم وتوفير كل سبل الراحة لكما.

وتابع الشيخ عبدالغني، أن هذا المرض امتحان من الله لقوة صبركم وإيمانكم، وله أجر وثواب كبير، مشيدا بشجاعتهما وصبرهما على ابتلاء الله، مؤكدا أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ولا يكون ذلك إلا لعباده الصالحين، مضيفا أنتما من جنود الأزهر الذين نعول عليهم كثيرا في نشر رسالة الأزهر وسماحة الدين الإسلامي.

وأهدى الشيخ أيمن عبد الغني للطالبين تابلت تشجيعا لهما، وتقديرا لكل ما يبذولانه من جهود في تحصيل العلم رغم ما ألمّ بهما من شدائد وصعوبات.

من جانبه تقدم الطالب أنس إسماعيل، بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير والعمل على تذليل كل العقبات له، قائلا:" كل الشكر والتقدير لشيخ الأزهر وأتمنى أن أدخل كلية أصول الدين لأصبح داعية إسلامي وأنشر منهج الأزهر الوسطي" .

كما وجهت الطالبة فاطمة ممدوح، الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر على ما يقدمونه لها والدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه، وتوفير كل سبل الراحة لها أثناء امتحانها، متمنية أن تدخل كلية اللغات والترجمة، لتكون لسان من ألسنة الأزهر في نشر منهجه في كل أنحاء العالم.

كان وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى قد تفقد أمس الإثنين لجان معهد دكتور طلعت السيد الثانوي بنين، ومعهد فتيات مجمع مدينة نصر النموذجي، و معهد فتيات المنطقة السادسة، ومعهد فتيات أحمد الليبي، ومعهد فتيات السلطان راشد، وفتيات السراج المنير، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، واطمأن على سير أعمال الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء الامتحانات، وتأكد فضيلته من توافر مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا تأدية الامتحانات في ارتياح وتركيز، مطالبا الطلاب بالمزيد من الجد والاجتهاد، وتجنب إهدار الوقت فيما لا يفيد.

كما تفقد فضيلة أ.د / محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان فتيات المنطقة السادسة، والدكتور طلعت التابعتين لمنطقة القاهرة الأزهرية، كما تفقد غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الثانوية، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدا بجهود الغرفة في المتابعة المستمرة لأعمال الشهادة الثانوية



و تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجنة الزوازية بأولاد طوق التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية.