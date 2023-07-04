الأمن العام بالسعودية يعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف المديرية العامة للأمن العام التي أعلنت عن مجموعة من الوظائف تحت رتبة جندي وذلك لحملة الثانوية العامة ومن يعادلها.

ما هي شروط التسجيل في الأمن العام 1444؟

أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من كان أحد ابويه يخدم المملكة بالخارج كالدبلوماسيين مثلًا .

أن يكون حاصل خامل للثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد حكم عليه من قبل في أي من الجرائم التي تتعلق بالشرف.

ألا يكون متزوج من سيدة غير سعودية.

ألا يكون أحد الموظفين لأي جهة من الجهات الحكومية.

ألا يكون قد سبق وفصل من أي كلية أو معهد من قبل.



ونوهت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية على جميع الراغبين في إتمام عملية تقديم الامن العام القبولوالتسجيل 1444 على رتبة جندي للرجال حملة الثانوية العامة وما يُعادلها، ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح وإلا سيعتبر الطلب المقدمملغي، كما نوهت أنه سيتم استبعاد جميع من لديهم اختلاف في بيانات التسجيل التي تم تدوينها وإدخالها أثناء عملية التقديم على وظائفمديرية الامن العام، وإليكم أدناه رابط تقديم الامن العام 1444 جندي للرجال عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني على الإنترنت.



رواتب الامن العام مع البدلات

-راتب جندي الامن العام



أساسي – 3220 ريال سعودي.

صنف – 400 ريال سعودي.

بدل ميدان – 450 ريال سعودي.

إعاشة – 1000 ريال سعودي.

بدل خطر – 600 ريال سعودي.

بدل نقل – 500 ريال سعودي.

علاوة إرهاب – 25% وتقدر بنحو 805 ريال سعودي.

إجمالي الراتب – 6975 ريال سعودي.

صافي الراتب – 6685 ريال سعودي “بعد خصم التقاعد 290 للجندي”.

-راتب جندي أول الامن العام



الأساسي – 2950 ريال سعودي.

العلاوة – 125 ريال سعودي



راتب عريف الامن العام

الأساسي – 2370 ريال سعودي.

العلاوة – 150 ريال سعودي.

راتب وكيل رقيب الامن العام

الأساسي – 3870 ريال سعودي.

العلاوة – 180 ريال سعودي

راتب رقيب الامن العام

الأساسي – 4570 ريال سعودي.

العلاوة – 215 ريال سعودي.

راتب رقيب أول الامن العام

الأساسي – 5370 ريال سعودي.

العلاوة – 260 ريال سعودي.

-راتب رئيس رقباء الامن العام



الأساسي – 6270 ريال سعودي.

العلاوة – 310 ريال سعودي.

-راتب ملازم



الأساسي – 6609 ريال سعودي.

العلاوة – 330 ريال سعودي .