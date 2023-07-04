انتشار مكثف لفرق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف للفرق الطبية المتحركة المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وذلك بدور العبادة، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات، وغيرها، من خلال العيادات المتنقلة، في يومها العاشر، هذا بالإضافة إلى تكثيف الفرق الطبية الثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطن الشرقاوي والحفاظ على صحته وسلامته.

وتصدرت محافظة الشرقية جميع المحافظات في المبادرة الرئاسية، بعد تقديم الخدمات الصحية والأساسية لأكثر من ١٠ آلاف خدمة طبية للمواطنين يوميًا، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيًا للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتى ١ أكتوبر ٢٠٢٣، مضيفًا بأن تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية كافة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.

وأضاف مسعود أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، تعد نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع تأكيد استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.